2024-03-26 11:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

وصل وفد عراقيّ برئاسة مُستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركيَّة أنقرة، لمتابعة سير تنفيذ مشروع طريق التنمية.

وذكر بيان للسفارة العراقية في انقرة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وفداً عراقيّاً برئاسة مُستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، وصل إلى العاصمة التركيَّة أنقرة، يرافقه مدير عام الشركة العامة لسكك الحديد يونس خالد جواد، ومدير مشروع طريق التنمية صفاء جبار ناصر".

وأضاف البيان، أن "الوفد العراقي سيعقد اجتماعاً مع الجانب التركيّ لمتابعة سير تنفيذ طريق التنمية، ومناقشة الإجراءات والاتفاقات مع الجانب التركيّ للمباشرة بإنشاء الطريق ونقاط الربط".

وأشار إلى، أن "هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة التي عُقدت في بغداد وأنقرة، لبحث آخر المُستجدّات ومراحل إنجاز العمل".