2024-03-26 11:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة ذي قار ليوم الثلاثاء 26 آذار للعام 2024. سعر الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 147750 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 131100 دينار لكل 100 دولار . انتهى...

The post تراجع اسعار صرف العملات الأجنبية في الناصرية اليوم الثلاثاء appeared first on شبكة اخبار الناصرية.