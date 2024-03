بالصور: شرطة مخدرات ذي قار تفتتح مركز تأهيل المتعاطين

2024-03-26 11:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار عن افتتاح المركز التأهيلي للمتعاطين في المحافظة.وقال مدير شؤون المخدرات العقيد عدنان ابراهيم لشبكة اخبار الناصرية ان افتتاح المركز جاء بتوجيه من من قبل وزارة الداخلية ويستوعب 200 متعاطي مجهز بجميع المستلزمات المطلوبة لعلاج المتعاطين.واضاف، ان المشرع القانوني اعطى...

