أطباء السليمانية يلتحقون بإضراب الكوادر الصحية ويلوحون بموقف "صارم"

2024-03-26 11:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن أطباء مستشفى شار في السليمانية، يوم الثلاثاء، مقاطعة للدوام الرسمي، مؤكدين إنهم سيتخذون موقفاً أكثر صرامة إذا لم تدفع لهم الحكومة رواتبهم.

وقال ممثل الأطباء الدكتور رابر حميد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "54 يوماً مرت على حصولنا على آخر راتب وما زال مصير راتب شهر شباط الماضي مجهولا، لذا فنحن في وضع مالي صعب".

وأضاف: "سنقاطع جميع المراكز الصحية في السليمانية وخارج المدينة، ولن تعمل سوى أقسام الطوارئ والجراحات الطارئة، ونطالب الحكومة بالإسراع بصرف الرواتب".

وحذر الأطباء، الذين يبلغ عددهم أكثر من 1000 طبيب، من أنه إذا لم يتم توزيع رواتبهم، فسوف يتخذون موقفاً أكثر صرامة ويلجأون إلى إغلاق جميع أقسام الطوارئ، وإلقاء اللوم على حكومة إقليم كردستان في المخاطر التي ستلحق بحياة الناس.

وتأتي مقاطعة الأطباء في وقت أعلنت فيها نقابة الكوادر الصحية في السليمانية، أمس الاثنين، مقاطعتهم وأكدوا أنهم لن يعودوا إلى عملهم حتى يتم توزيع رواتبهم.