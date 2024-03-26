إحباط عملية تهريب للحنطة المخصصة للبطاقة التموينية في ببغداد

2024-03-26 11:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، إحباط عملية تهريب للحنطة المخصصة للبطاقة التموينية في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" فرقها الرقابية وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني تمكنت من إحباط عملية تهريب كميات من الحنطة والمخصصة للبطاقة التموينية في منطقة المشتل ببغداد".

فيما قال مدير عام دائرة الرقابة التجارية رياض الموسوي، بحسب البيان، إن " الفرق الرقابية المشتركة مع جهاز الامن الوطني تمكنت من ضبط عجلة نوع حمل مارسيدس محملة بكمية (20) طنا من الحنطة المخصصة لمفردات السلة الغذائية ومعدة للتهريب والتي تم التحفظ على الكمية وحجزها ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين".

واشار البيان الى "متابعة المدير العام لعدد من المطاحن والسايلوات في بغداد شملت مطحنة الدورة الحكومية وسايلو الدورة ومطحنة المقداد وسايلو خان بني سعد وذلك لتدقيق تنفيذ الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبلهم في حماية الخزين الغذائي من مياه الامطار بالتزامن مع تعرض البلاد لموجة من الامطار التي اجتاحت البلاد مؤخرا".