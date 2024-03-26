2024-03-26 11:30:09 - المصدر: منصة إيشان

وصل وفد عراقيّ برئاسة مُستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركيَّة أنقرة، لمتابعة سير تنفيذ مشروع طريق التنمية. وذكر بيان للسفارة العراقية في انقرة، أن “وفدا عراقيا وصل إلى العاصمة التركيَّة أنقرة، برئاسة مُستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، يرافقه يونس خالد جواد مدير عام الشركة العامة لسكك الحديد، وصفاء […]

ظهرت المقالة وفد عراقي يصل إلى أنقرة لمناقشة المباشرة بطريق التنمية ونقاط الربط أولاً على Eishan.