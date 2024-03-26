الثامنة: هناك اكثر من 15 مليون حساب مصرفي في العراق

2024-03-26 11:36:08 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت قناة الثامنة تفاصيل انشاء الحساب المصرفي في العراق، حيث بدأت العملية من عام 2016 وانتهت في 2023. لدى العراق تسعة ملايين من الموظفين ويستلمون رواتبهم الشهرية في موعدها المحدد عن طريق البطاقة المصرفية، الا ان اقتصاديين يقولون إنه بالمقارنة مع الدول المجاورة، فأن القطاع المصرفي في العراق لا يزال ضعيفاً، ولا يزال المواطنون وأصحاب العمل والمستثمرون لا يثقون به بدرجة كافية. وبحسب احصائيات البنوك العراقية، يوجد أكثر من 15 مليون حساب مصرفي في العراق، تم إنشاء أكثر من مليون ومئتي الف حساب مصرفي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. واستطاع العراق فتح حسابات مصرفية لأكثر من تسعة ملايين