2024-03-26 12:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ببغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، (26 آذار 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 446 الف دينار، وسعر الشراء 442 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 416 الف دينار، وبلغ سعر الشراء412ٔ الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 ألف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 415 الفاً و 425 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 520 ألف دينار، وعيار 21 بيع 455 ألف دينار، وعيار 18 سجل سعر بيع 390 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.