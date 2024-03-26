السبت المقبل.. عشر مواجهات في الجولة 14 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2024-03-26 12:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تحديد السبت المقبل الموافق 30 من آذار الحالي، موعدا لانطلاق منافسات الجولة 14 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتقام عشر مواجهات يوم السبت المقبل، حيث يستضيف فريق نادي ميسان على ملعبه فريق الناصرية، بينما يستضيف فريق الحسين على ملعبه في بغداد فريق الاتصالات، وعلى ملعب الشرقاط يلاقي اصحاب الارض الشرقاط ضيفه فريق سامراء، ويلاقي فريق مصافي الجنوب على ملعب البحري ضيفه فريق الفهد، ويواجه فريق الكرمة على ملعب الرمادي ضيفه فريق البيشمركة.

في حين يحتضن ملعب الديوانية مباراة فريقه الديوانية ضيفه فريق الجولان، وعلى ملعب غاز الشمال يلاقي اصحاب الارض فريق غاز الشمال ضيفه فريق الصناعة، وعلى ملعب الشطرة يستضيف فريق الغراف فريق الصناعات الكهربائية، وعلى ملعب النجف الثانوي يستضيف فريق الكوفة فريق ديالى، وعلى ملعبه يلاقي فريق المصافي ضيفه فريق الرمادي.

وتقام جميع المباريات عند الساعة الثالثة عصراً، باستثناء مباراة مصافي الجنوب وضيفه الفهد حيث تقام عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.