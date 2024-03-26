منتخبنا الشبابي يواجه الأولمبي الأردني في غرب آسيا

2024-03-26 12:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيلتقي منتخبنا الشبابي لكرة القدم في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء المنتخب الأولمبي الأردني في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لبطولة غرب آسيا تحت (23) عاماً والمقامة فعالياتها في مدينة الإحساء السعودية.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منتخب الليوث نجح في تخطي المنتخب الأولمبي الإماراتي في آخر اختبار له بفارق ركلات الجزاء الترجيحية (4 – 3)، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفٍ لكل منهما، بينما تغلب الأردن على تايلند بثلاثية مقابل هدف واحد".وأضاف أن "العديد من اللاعبين يبرزون فــي صفوف ليوث الرافدين والذين يعول عليهم أصحاب الشأن لحمل لواء كرتنا والدفاع عنها في الميادين العربية والآسيوية، ومنهم المحترف في صفوف ستوك سيتي الإنكليزي علي حيدر والموهوب أموري فيصل، فضلاً عن ثلاثي الزوراء حيدر عبد الكريم وعلي صادق وسجاد محمد".وكان منتخبنا الشبابي قد خسر مباراته الأولى أمام المنتخب الأولمبي الاسترالي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بعد أن قدم شوطاً ثانياً رائعاً سيطر فيه على مجريات اللعب وأضاع أكثر من فرصة محققة .