2024-03-26 12:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت الدوائر الخدمية في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، استمرار كوادرها بالاضراب عن العمل لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "دوائر المرور والمحكمة والطابو والكهرباء والماء وكاتب العدل والبيئة والجوازات والبطاقة الوطنية ودائرة الأحوال المدنية ودائرة التموين والدفاع المدني والاتصالات ومعمل الأسمنت ودوائر أخرى أضربت عن العمل لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لاكثر من شهرين".

وأضاف أن "الإضراب شمل دوائر محافظة حلبجة وإدارة رابرين وإدارة كرميان، كما انضمت الكوادر الطبية إلى الإضراب، الذين أعلنوا وقف أعمالهم إلا للحالات الطارئة".

وفي ذات السياق، قرر الأطباء المقيمون القدامى في السليمانية، مقاطعة المستشفيات والمراكز الصحية كافة بسبب مصادرة رواتبهم.

وقالوا في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم": "نحن كأطباء، واصلنا الشعور بالمسؤولية، لكننا الآن في وضع مالي صعب، لذلك لم يكن لدينا أي حل، قررنا مقاطعة العمل خارج المدينة".

واضافوا، أن "العمل في أقسام الطوارئ بالمستشفيات وجراحات الطوارئ سيستمر"، فيما اشاروا الى أن "هناك جهات سياسية تتعمد في تأخير صرف الرواتب".

وأمس الاثنين، اعلنت ممثلية الأطباء المقيمين القدامى في السليمانية، تعليق عمل الاطباء بكافة القطاعات الصحية في السليمانية، احتجاجا على تأخير الرواتب.

وقالت الممثلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "كما تعلمون، لم يتم توزيع رواتب شهر فبراير لمدة 54 يومًا، بينما في عام 2023 لم نتقاض ثلاثة رواتب، ويواجه الأطباء وضعًا اقتصاديًا صعبًا في هذه المدينة ويتعرضون لمزيد من القمع، نحن كأطباء مقيمين مخضرمين قررنا تعليق العمل في كافة القطاعات الصحية في السليمانية وضواحيها والاستمرار فقط في العمل الطارئ".

وأضاف انه "لذلك قررنا غداً، ومن أجل إيصال صوتنا الاحتجاجي وموقفنا، تنظيم وقفة احتجاجية عند الساعة التاسعة صباحاً وسنقرأ بياناً للجهات المعنية".

واعلن الموظفون في عدة قطاعات ودوائر بمحافظة السليمانية، الاضراب عن العمل احتجاجا على عدم توزيع رواتبهم من قبل حكومة الإقليم، بالرغم من استلام الاموال من بغداد، في حين تبرر حكومة الإقليم ذلك بان الاموال المرسلة من بغداد لا تكفي، ولا تستطيع توزيع رواتب لفئات معينة دون غيرها.