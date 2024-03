الموارد المائية تصدر امرا وزاريا بتكليف هاشم محيبس مديرا للموارد المائية في ذي قار

2024-03-26 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشفت وثيقة صادرة من وزارة الموارد المائية بتكليف هاشم محيبس مديرا لموارد المائية في ذي قار خلفا للمدير السابق عبد الرضا مصطاح.وذكرت وثيقة تابعتها شبكة اخبار الناصرية انه تم تكليف هاشم محيبس رئيس شعبة الموارد المائية في الجبايش مديرا للموارد المائية في ذي قار.واضاف، ان محيبس يكلف بادارة...

