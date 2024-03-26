2024-03-26 12:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الثلاثاء، بأن زيادة طرأت على إنتاج النفط في إيران بنسبة 50 ألف برميل يوميا خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية. وقالت الوكالة في احدث تقرير لها عن وضع أسواق النفط، أن مجمل إنتاج أوبك من النفط في الشهر الثاني من السنة الجارية بلغ 26 مليونا و 910 آلاف برميل يوميا. ليزداد إنتاج أوبك في هذا الشهر 140 الف برميل يوميا مقارنة بالشهر الذي سبقه. وتظهر إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج إيران من النفط منذ بدء العام الجاري، ازداد بنسبة 50 ألف برميل يوميا، بينما ارتفع إنتاج إيران من النفط خلال الأشهر الـ 12 من العام 2023 بنسبة 440 ألف برميل يوميا.