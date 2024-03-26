2024-03-26 12:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية ببغداد، اليوم الثلاثاء، 26 آذار 2023. وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 446 الف دينار، وسعر الشراء 442 الف دينار. وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 416 الف دينار، وسعر الشراء412ٔ الفاً. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 ألف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 415 الفاً و 425 الف دينار.