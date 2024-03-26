2024-03-26 12:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الموارد المائية، ارتفاع الخزين المائي للعراق، بعد موجة الامطار خلال اليومين الماضيين. وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات، في وزارة الموارد المائية، علي راضي، إن الخزين المائي ارتفع في العراق، بسبب كثافة الامطار خلال اليومين الماضيين، مشيرا الى أن ري المحاصيل الزراعي تم تأمينه بالكامل. وأضاف أن مناسيب المياه في الاهوار ارتفعت أيضا، لافتا الى أن إيرادات نهري دجلة والفرات سترتفع خلال الشهرين المقبلين بسبب الثلوج الموجودة بأعالي النهرين.