قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات

2024-03-26 12:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، تراجعًا ملحوظاً في الاسواق المحلية ببغداد والمحافظات.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالعاصمة بغداد سجل اليوم، 147.600 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 146.600 دينار مقابل كل 100 دولار".

فيما "سجل سعر الصرف في محافظة البصرة 147.700 دينار لكل 100 دولار، وفي اربيل بلغ 147.600 دينار مقابل كل 100 دولار".



