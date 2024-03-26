التجارة تعلن اطلاق خدمة رفع الحجب عن البطاقة التموينية

2024-03-26 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، اطلاق خدمة رفع الحجب عن البطاقة التموينية مع الدفع الالكتروني للمساهمين بعد بيع الاسهم الخاصة بهم.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "دائرة تسجيل الشركات في الوزارة، اطلقت خدمة رفع الحجب عن البطاقة التموينية مع الدفع الالكتروني للمساهمين بعد بيع الاسهم الخاصة بهم بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء عبر بوابة اور الالكترونية".

واضافِ، ان "الخدمة اطلقت تنفيذا لتوجهات وزير التجارة لاتمتة اجراءات العمل من اجل تبسيط الخدمات المقدمة لقطاع الاعمال في العراق"، مبينا ان "الخدمة تتيح لاصحاب الشركات ورجال الاعمال انجاز معاملاتهم بسهولة بعيدا عن الروتين الورقي" .

واشار، الى انها "تمتاز بعملية تقديم الخدمات الكترونيا وتمكن المواطن من احتساب ومعرفة تفاصيل الرسوم المطلوبة آلياً، وتفعيل خاصية الدفع الالكتروني لرسوم الخدمة، فضلا عن الشفافية في استخدام الخدمة التي تمكن متابعة المعاملة واستلام الاشعارات عبر الهاتف المحمول، واختصار الوقت والجهد على المواطن والموظف معاً".

واردف، ان "الدائرة حققت نسب انجاز في انشاء وبناء بنايتها من اجل انجاز الحوكمة الالكترونية والتحول الرقمي الشامل للعمل لتحسين الأداء المؤسسي ودعم التنمية المستدامة للقضاء على الفساد وصولا للارتقاء بالخدمات الحكومية" .

وتابع، "سيتم اطلاق العديد من الخدمات الالكترونية الاخرى ومنها خدمة التصديقات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدائرة في مجال عملها تباعاً".