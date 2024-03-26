مكتب رئيس الوزراء يحدد موعد إنجاز مستشفيي الشعب والفضيلية

2024-03-26 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمة

حدد مكتب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، موعد إنجاز مستشفيي الشعب والفضيلية في العاصمة بغداد، فيما أشار إلى وجود حرص حكومي على تجهيز المستشفيات بأجهزة طبية تحاكي العالمية.

وقال نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، رئيس فرق المتابعة لمشاريع الدولة علي رزوقي حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطاع الصحي يعاني من بعض التراجع في الخدمات الصحية المقدمة"، مبيناً أن "المريض العراقي بمجرد مروره بوعكة ينظر إلى خارج الحدود لتلقي فرصة علاج بمستوى العلاج الحقيقي".

وأضاف أن "الأطباء العراقيين كفوئين ولهم مكانتهم العالمية، وشهادة الطب العراقي معترف بها على مستوى العالم، لكن هنالك قصوراً في البنى التحتية المتهالكة المتراجعة وإدارة المستشفيات"، مشيراً إلى أن "هناك أربعة مشاريع عملاقة في بغداد تقوم بإنشائها المحافظة وهي (مستشفى الفضيلية، ومستشفى الشعب، ومستشفى الحرية، وتوسعة مستشفى النعمان في الأعظمية".

وتابع أن "شهر حزيران المقبل سيشهد انطلاق أول مستشفى عملاق سعته 250 سريراً بطراز إسباني في منطقة الشعب"، موضحاً أن "المستشفى أنشئ بمتابعة من رئيس الوزراء وفرق المتابعة في مكتبه".

ولفت إلى أن "المستشفى يجب أن يدار بإدارة كفوءة وعالمية، حيث عقدنا اجتماعاً قبل أسبوعين في مكتب رئيس الوزراء بحضور مسؤولين عن وزارة الصحة والكادر المتقدم، وتم النقاش بحيثيات إدارة المستشفى"، موضحاً أن "مستشفى الفضيلية سيحسم في نهاية العام الحالي".

وأكد أن "هذه المستشفيات ستوفر 1500 سرير في بغداد، وسيكون لذلك الأثر بالارتقاء في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وبالتالي يشعر المواطن بالفرق الكبير بالخدمة الصحية"، لافتاً إلى "الحرص على تجهيز المستشفيات بأجهزة طبية تحاكي العالمية".