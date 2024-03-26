انهيار جزئي في أحد أبرز المباني التراثية القديمة في بعقوبة

2024-03-26 12:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، انهيار أجزاء من مبنى السراي التراثي القديم وسط مدينة بعقوبة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن"مبنى السراي التراثي القديم والذي شيد في الحقبة العثمانية والذي يعتبر أبرز المعالم التاريخية والتراثية وسط مدينة بعقوبة شهد انهيارا في الجزء العلوي من الطابق الثاني".

وأضاف أن "انهيار اجزاء من المبنى يظهر تضرر المبنى القديم، وعدم اتخاذ اجراءات حكومية لتأهيله رغم المطالبات للأوساط الثقافية في ديالى طيلة العقود الماضية".

وأشار الى أن"المبنى تشغله مؤسسات ثقافية منها البيت الثقافي، فضلا عن مؤسسات ومنظمات واتحادات اجتماعية".