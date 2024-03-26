انهيار جسر في اميركا

2024-03-26 12:36:08 - المصدر: قناة الثامنة

انهار جسر (فرانسيس سكوت كي) في مدينة بالتيمور الأميركية بعد اصطدام سفينة كبيرة به. واعلنت سلطة النقل في ولاية ماريلاند الثلاثاء على منصة إكس ان "جسر آي-695 انهار بسبب ارتطام سفينة" في إشارة إلى الطريق السريع الذي يربط بين الولايات، وحضت السلطة السائقين على تجنب الطريق فوق نهر باتابسكو الذي اعتبرته "منطقة نشطة". وكانت سلطة النقل بالولاية ذكرت في وقت سابق ان الطرق الرابطة بين الولايات أغلقت في الاتجاهين بسبب حادثة على الجسر، مؤكدة تغيير مسارات المرور. وقالت متحدثة باسم شرطة بالتيمور لشبكة إن بي سي نيوز إن من المرجح أن يكون أشخاص في النهر. وأوضحت المفتشة نيكي فينوي في