حكومة الاقليم مصرة على مشروعها المصرفي حسابي انا

2024-03-26 12:36:08 - المصدر: قناة الثامنة

على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية العليا بتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان واستلامها عن طريق المصارف العراقية المعتمدة، الا ان حكومة اقليم كوردستان تسعى لتوزيع الرواتب عن طريق مشروعها حسابي انا. حسابي انا... المشروع الذي تفتخر به حكومة اقليم كوردستان ويرفضه بعض الموظفين. ارتفع صوت المحتجين حاليا في اقليم كوردستان ضد مشروع حسابي انا لحكومة اقليم كوردستان، في حين ترفضه بغداد ايضا وأصبح أحد الأسباب الرئيسية لعدم توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان. ودخل اقليم كوردستان في مرحلة جديدة، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، خاصة في مسألة إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، لأن ارسال الرواتب والموزانة مرتبط بإنشاء حسابات مصرفية. حكومة