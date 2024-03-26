2024-03-26 12:42:08 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. ففي تغريدة على حسابها على منصة إكس، قالت قناة “برس تي.في” الإيرانية الناطقة بالإنجليزية إن “إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيتوجه إلى طهران اليوم الثلاثاء للقاء مسؤولين إيرانيين”. وتأتي هذه […]

ظهرت المقالة إسماعيل هنية يتوجه إلى طهران بعد يوم من قرار وقف إطلاق النار في غزة أولاً على Eishan.