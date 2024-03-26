النفط: كلفة انتاج النفط بإقليم كوردستان اعلى ب3 اضعاف من كلفة انتاجنا

2024-03-26 13:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكدت وزارة النفط، أن كلفة انتاج النفط في إقليم كوردستان، تبلغ اكثر بثلاثة اضعاف من كلفة انتاج النفط في جنوب العراق. وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن إنتاج النفط في إقليم كوردستان ذات كلفة عالية، يصل الى 3 اضعاف كلفة انتاج النفط في جنوب العراق، مشيرا الى أن كلفة نقل برميل النفط من كوردستان الى تركيا تساوي كلفة انتاج برميل النفط في الجنوب. وأضاف أن العراق بحاجة الى تعديل قانون العقود مع شركات النفط في إقليم كوردستان.