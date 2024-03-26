التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني أمام نظيره الفلبيني اليوم

2024-03-26 13:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني خلال مواجهته نظيره الفلبيني ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وكأس اسيا 2027.

ويواجه مُنتخبنا الوطني، ظهر اليوم الثلاثاء، نظيره الفلبيني في تمام الساعة الثانية (بتوقيت بغداد) في ملعب (ريزال التذكاري) بالعاصمة مانيلا، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة (F) من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ادناه تشكيلة المنتخب الوطني:



