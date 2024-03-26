البنك المركزي يعلن قرب موعد فتح التقديم على القرض العقاري

2024-03-26 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، قرب موعد فتح التقديم على القرض العقاري، وفيما كشف عن الفئات المشمولة بالتقديم، أكد أن الحد الأعلى للقرض تصل الى 150مليون دينار.وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنك المركزي العراقي أطلق مبادرات مهمة للاقتصاد العراقي منذ عام 2015، منها مبادرة 1 ترليون دينار ومبادرة 5 ترليونات دينار".وأوضح أن "المبادرات توسعت ووصلت الى أكثر من 13 ترليون دينار"، مبيناً أن "البنك المركزي وبسبب الظروف الاقتصادية قرر خلال العام الماضي أخذ اتجاه مغاير بأداء السياسية النقدية واتباع سياسة انكماشية تضمنت تحديد المبادرات المطلقة منذ العام 2015".وأشار الى أن "البنك المركزي لاحظ وجود طلب قليل على قروض القطاعات الزراعية والصناعية وقطاع السياحة وغيرها"، منوهاً بأن "الطلب تركز على قطاع الإسكان، وهناك طلب كبير على هذا النوع من القروض".وأضاف أن "المصرف العقاري في إطار القيام بإحصاء وترتيب القروض السابقة ومراجعتها، ومن ثم فتح رابط التقديم على القرض العقاري"، مؤكداً أن "الحد الأعلى للقرض يصل الى 150 مليون دينار، وستشمل الموظفين والمنتسبين من القوات الأمنية".ولفت الى أن "الكثير من المواطنين سيستفادون من هذه المبادرة والطلب على هكذا نوع من القروض مستمر".