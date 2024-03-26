البرلمان بصدد تعديل قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وهذه مميزاته

2024-03-26 13:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، يوم الثلاثاء، إن مجلس النواب سيصوت على تعديل قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، مشيرة الى أن التعديل يتضمن الحق للمشمولين بأن يتقاضوا راتبا آخر.

وقال عضو اللجنة امير المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "قمنا بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب وطلبنا من رئاسة المجلس إدراج تعديل القانون على جدول اعمال جلسة يوم الأربعاء لإقراره".

وأضاف، أن "قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من القوانين المهمة وسيخدم شريحة واسعة مع تهيئة المستلزمات اللازمة، الاضافة إلى حقوق وامتيازات هذه الشريحة".

وتابع المعموري، "حسب مواد قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة فإنه يحق للمشمولين أن يتقاضوا راتبا آخر سواء كانوا موظفين او متقاعدين او مشمولين بالرعاية الاجتماعية".

كما يتضمن التعديل، وفقاً للمعموري، "قيام هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بتوفير برامج توعوية وموارد تثقيفية للأفراد من ذوي الإعاقة وأسرهم، إضافة إلى توفير بيئة ملائمة لهم بالعمل في جميع الوزارات والدوائر الخدمية".

وكان المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي قال في وقت سابق، إن قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 يتضمن في امتيازاته منح راتب للمعين المتفرغ".

وأشار، إلى أن" هنالك أكثر من 220 ألف مواطن في بغداد والمحافظات يتسلمون راتب المعين المتفرغ وبواقع 170 ألف دينار شهرياً".