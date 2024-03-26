2024-03-26 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيلتقي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء فريق نفط الوسط أحد أندية دوري المحترفين العراقي في مباراة تجريبية مغلقة يحتضنها ملعب الميناء في البصرة ضمن المنهاج التحضيري لكتيبة المدرب راضي شنيشل لنهائيات كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس والتي تستضيفها قطر في الخامس عشر من نيسان المقبل.وقال مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل في تصريح خص به صحيفة الصباح وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء: إن "مباراة اليوم أمام فريق نفط الوسط مهمة في واقعها التجريبي من حيث فسح المجال أمام اللاعبين الذين لم تسنح لهم فرصة اللعب والمشاركة في منافسات الدوري مع أنديتهم ، مشيراً إلى أن الهدف من معسكر البصرة كان التركيز على الوحدات التدريبية وتعزيز العديد من الجوانب التنظيمية والخططية ومعالجة الملاحظات التي تم تشخيصها سابقاً ".وأضاف أن "منتخبنا الأولمبي تعادل تجريبياً مع فريق الشرطة الذي يعسكر حالياً في محافظة البصرة بنتيجة هدف لكل منهما في لقاء اتسم بالقوة والإثارة لما يحمله الطرفان من أسماء كروية مميزة، إذ انتهى الشوط الأول لصالح المنتخب الأولمبي، بينما تمكن القيثارة من إدراك التعادل في الشوط الثاني".