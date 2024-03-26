التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره الفلبيني

2024-03-26 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلن مدرب منتخبنا الوطني (خيسوس كاساس) التشكيلة التي ستمثل الفريق العراقي في مباراه اليوم أمام نظيره الفلبيني في مانيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.وذكر بيان مقتضب للقناة الاعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن" التشكيلة تضم جلال حسن وسعد ناطق وزيد تحسين وريبين سولاقا وحسين علي وصفاء هادي وأمير العماري وأبراهيم بايش وزيدان أقبال وعلي جاسم وأيمن حسين".وأضاف البيان أن " دكة البلاء ستضم كل من (محمد صالح وأحمد باسل وفرانس ضياء وضرغام أسماعيل وأسامة رشيد ولؤي العاني ويوسف الامين ومناف يونس وعبد الرزاق قاسم ومهند علي واحمد ياسين ومصطفى سعدون)".