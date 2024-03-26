كاساس يكشف عن اسماء الكتيبة العراقية أمام الفليبين: خلت من رسن وميمي

2024-03-26 13:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني لمواجهة منتخب الفلبين ظهر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات التصفيات الاسيوية المزدوجة.

وتألفت التشكيلة من من جلال حسن وسعد ناطق وزيد تحسين وربين سولاقا وحسين علي وصفاء هادي وامير العماري وابراهيم بايش وزيدان اقبال وعلي جاسم وايمن حسين.

وخلت التشكيلة الأساسية من بشار رسن، والمهاجم مهند علي المعروف بـ"ميمي"، في حين عاد أيمن حسين، الذي كان محروماً بسبب الإيقاف.

وتقام المباراة في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد، على ملعب "ريزال" التذكاري الذي يقع في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وكان المنتخب العراقي قد فاز على نظيره الفلبيني بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي جرت في البصرة يوم 21 آذار/ مارس الجاري، وجاء الهدف بإمضاء مهند علي.