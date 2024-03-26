2024-03-26 13:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، حكمًا بالسجن المؤبد بحق مدان اقدم على خطف صيدلاني في محافظة البصرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان نفذ عملية الخطف بالاشتراك مع متهمين اخرين حيث قاموا باستلام مبلغ مالي كفدية مقدارها 20 الف دولار امريكي من ذويه مقابل اطلاق سراحه".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".