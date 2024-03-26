القضاء: السجن المؤبد و15 سنة بحق تجار مخدرات ومدان خطف صيدلاني

2024-03-26 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد و15 سنة بحق تجار مخدرات ومدان خطف صيدلانياً.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "محكمة جنايات كركوك، اصدرت حكمين بحق مدانين اثنين تراوحت ما بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

واوضح، أن "المدان الاول ضبطت بحوزته 15 كيساً تحتوي على مادة المثيل امفيتامين المخدرة وانابيب زجاجية عدد 5 وميزان الكتروني"، مبينا ان "المدان الثاني ضبطت بحوزته مادة المثيل امفيتامين، فضلا عن مواد مخدرة اخرى".

واضاف، أن "الحكمين صدرا استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

واشار البيان، الى ان "محكمة جنايات ذي قار، اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان اقدم على خطف صيدلاني في محافظة البصرة"، منوها بان "المدان نفذ عملية الخطف بالاشتراك مع متهمين اخرين حيث قاموا باستلام مبلغ مالي كفدية مقدارها 20 الف دولار امريكي من ذويه مقابل اطلاق سراحه".

وتابع، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".