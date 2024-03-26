2024-03-26 13:30:10 - المصدر: منصة إيشان

أكد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن الجهاز أحبط هجوماً إرهابياً في مقاطعة سامارا، عند مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية تابع لإحدى المنظمات التطوعية، وأسفرت العملية عن مقتل أحد أعضاء منظمة “فيلق المتطوعين الروس” الإرهابية. وقال مركز العلاقات العامة، اليوم الثلاثاء: “أحبط جهاز الأمن الفيدرالي في مقاطعة سامارا عملاً إرهابياً خطط له مواطن […]

ظهرت المقالة انفجرت عليه عبوة ناسفة.. الأمن الروسي يطيح بـ”إرهابي” حاول استهداف مركز للمساعدات الإنسانية أولاً على Eishan.