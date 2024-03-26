2024-03-26 13:30:10 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن المؤبد بحق مدان اقدم على خطف صيدلاني في محافظة البصرة. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المدان نفذ عملية الخطف بالاشتراك مع متهمين اخرين حيث قاموا باستلام مبلغ مالي كفدية مقدارها 20 الف دولار امريكي من ذويه مقابل اطلاق سراحه”. وأضاف أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة […]

ظهرت المقالة صدور حكم بالسجن المؤبد بحق مدان اختطف صيدلانيا في البصرة أولاً على Eishan.