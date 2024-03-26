2024-03-26 14:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، يوم الثلاثاء، اهمية الاسراع في تنفيذ خطط الاستثمار الأمثل للثروة الغازية ضمن البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تعظيم الإنتاج الوطني، وايقاف حرق الغاز وتحويله إلى طاقة مفيدة لرفد وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعات المرتبطة بإستهلاكه.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة الخطة الخمسية لقطاع الغاز ضم الشركات المختصة بشؤون الغاز والدوائر المعنية في مركز الوزارة، بحسب ما ذكره بيان صادر عن وزارة النفط اليوم.

ونقل البيان عن صابر، قوله ان: قطاع الغاز يشهد تطوراً كبيراً لتحويل الغاز المصاحب إلى طاقة مفيدة، مضيفا ان الوزارة سبق ان تعاقدت مع الشركات العالمية المتخصصة لاستثمار الغاز من جميع الحقول النفطية الواعدة.

وأشار إلى ان هذه المشاريع قيد الإنجاز لتنفيذ خططها وبرامجها في رفد الانتاج الوطني تدريجياً بكميات جديدة ، ومنها مشروع غاز الحلفاية والناصرية والغراف وغاز البصرة ، إلى جانب العقود الجديدة مع توتال ومشروع استثمار الغاز في حقل نهران بن عمر ، إضافة إلى جولات التراخيص الخامسة والخامسة "الملحق" والسادسة معبراً عن امله ان تضيف كميات كبيرة للانتاج الوطني .

هذا وتضمن الاجتماع مناقشة الخطط الخمسية وبرامج التطوير والاستثمار لمشاريع شركة غاز البصرة وشركة غاز الجنوب ، وحقول جولات التراخيص .