رئيس الجمهورية يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية

2024-03-26 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعتسلّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،اليوم الثلاثاء، دعوة من ملك البحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية .وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تسلّم اليوم في قصر السلام ببغداد، رسالة خطيّة من ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، حملها القائم بالأعمال البحريني خالد أحمد المنصور، تضمنت دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تستضيفها البحرين خلال شهر أيار المقبل".وأضافت أن "القائم بالأعمال نقل في مستهل اللقاء تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وتمنياته للشعب العراقي بدوام الاستقرار والتقدم، فيما حمّل رئيس الجمهورية القائم بالأعمال تحياته إلى الملك وتمنياته لمملكة البحرين قيادة وشعباً بدوام التطور والازدهار".وأكد رئيس الجمهورية ،وفقاً للبيان "حرص العراق على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة، وخروجها بقرارات تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه شعوب المنطقة وبما يحفظ مصالحها ويلبي تطلعاتها في العيش بأمن واستقرار وسلام".من جانبه، أكد القائم بالأعمال البحريني "تطلع بلاده إلى مشاركة رئيس الجمهورية في قمة البحرين لما يملكه العراق من دور محوري في المحيطين الإقليمي والدولي".