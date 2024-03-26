برشلونة يبلغ الالماني كيميتش بشرط ضمه للنادي الكتالوني

2024-03-26 14:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، أن إدارة نادي برشلونة أبلغت الألماني جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، بشرطها من أجل ضمه إلى النادي الكتالوني.

واتصل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، بكيميتش في الصيف الماضي لمحاولة إقناع بالتوقيع مع البارسا.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة برشلونة رفضت إتمام الصفقة بسبب عدم قدرة النادي على استثمار الكثير من الأموال في الميركاتو.

وأشارت إلى أن بايرن ميونخ أيضا لم يكن يرغب في التفاوض على بيع كيميتش في الصيف الماضي.

وأوضحت أن هذا السيناريو تغير الآن، لأن عقد كيميتش ينتهي في 2025، ويرفض اللاعب التجديد حتى الآن، خصوصا أنه غير مرحب بعودته للعب كظهير أيمن.

وذكرت أن بايرن مستعد الآن للتفاوض على رحيله في الصيف المقبل نظير رقم يزيد عن 60 مليون يورو.

وكشفت أن برشلونة لديه معلومة أن كيميش متاح للبيع في الصيف المقبل، وأبلغوا اللاعب أنهم لن يوقعوا معه بنهاية الموسم، إلا إذا حدث دخل كبير من المبيعات.

واشترط برشلونة على كيميتش بألا يجدد عقده وينتظر تحرك النادي لضمه مجانا في صيف 2025، إذا أراد الانتقال إلى البارسا.

المصدر: كوورة