انطلاق مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الفلبيني بالتصفيات المزدوجة

2024-03-26 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعانطلقت قبل قليل، مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الفلبيني في مانيلا ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .وأعلن مدرب منتخبنا الوطني (خيسوس كاساس) التشكيلة التي ستمثل الفريق العراقي في مباراة اليوم أمام نظيره الفلبيني في مانيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.وذكر بيان مقتضب للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" التشكيلة تضم جلال حسن وسعد ناطق وزيد تحسين وريبين سولاقا وحسين علي وصفاء هادي وأمير العماري وابراهيم بايش وزيدان إقبال وعلي جاسم وأيمن حسين".وأضاف البيان أن "دكة البلاء ستضم كل من (محمد صالح وأحمد باسل وفرانس ضياء وضرغام اسماعيل وأسامة رشيد ولؤي العاني ويوسف الأمين ومناف يونس وعبد الرزاق قاسم ومهند علي وأحمد ياسين ومصطفى سعدون)".