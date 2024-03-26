التركمان: البارتي وافق على مقترح تدوير منصب محافظ كركوك

2024-03-26 14:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، يوم الثلاثاء، عن موافقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على تدوير منصب محافظة كركوك مع موافقة الكتلة العربية، فيما أكد مسؤول الفرع الثالث للبارتي أن موضوع ادارة كركوك له لجان مشكلة تعمل على الوصول لاتفاق تقاسم السلطة في المحافظة.

وقال رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، في حديث لعدد من وسائل الاعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن "وفدا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الأخ محمد كمال، مسؤول الحزب في كركوك، زارنا وجرت مناقشة عدد من الأمور ونحن نثمن موافقة الحزب على مقترحنا في تدوير منصب محافظ كركوك بين المكونات الرئيسية (العرب والكورد والتركمان) وهذا يعني باننا نعمل بصورة مشتركة على خدمة جميع المكونات".

وأضاف توران، أن "الجبهة التركمانية مع تقاسم السلطة في كركوك بنسبة 32 بالمائة بين المكونات وقدمت مشروع الادارة المشتركة لمحافظة كركوك وهو الحل الامثل في تدوير المناصب الرئيسية بين مكونات".

وفي السياق أكد محمد كمال، مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)، أن "الزيارة لمقر الجبهة التركمانية هي ضمن سلسلة زيارات رسمية يقوم بها الحزب وناقشنا عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين".

وعن موقف الحزب من تشكيل ادارة كركوك أشار كمال، إلى أن "الحزب لديه وفدا من المفاوضين يعملون مع الكتل السياسية للوصول الى اتفاق مشترك لتمسية ادارة كركوك والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمكونات كركوك".

يذكر أن محافظة كركوك أجرت أول انتخابات محلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، منذ العام 2005، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعداً واحداً، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعين للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.