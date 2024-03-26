الحرب تدفع بالشركات الأوكرانية للبحث عن فرص استثمارية في السليمانية

2024-03-26 14:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم الثلاثاء، إن الحرب في أوكرانيا دفعت شركاتها بالتوجه لمناطق أخرى للبحث عن استثمارات تجارية وصناعية، مؤكدة حرصها الكامل على تقديم جميع التسهيلات للشركات الأوكرانية.

وقال نوزاد غفور رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق على هامش اجتماع جمعه بالسفير الاوكراني في العراق ئۆڵێكساندر بورفچێنكۆڤ، باڵیۆزی، إن "الوضع العام في أوكرانيا دفع بالكثير من الشركات الأوكرانية بالتوجه لمناطق أخرى للبحث عن استثمارات تجارية وصناعية".

وأضاف أن "غرفة تجارة وصناعة السليمانية حريصة على تقديم جميع التسهيلات للشركات الأوكرانية الراغبة بالأعمال والاستثمار في السليمانية لنقل التجارب والخيارات والمهارات التجارية والصناعية الأوكرانية لإقليم بصورة عامة والسليمانية على وجه الخصوص".

وبدوره أكد السفير الأوكراني في العراق ئۆڵێكساندر بورفچێنكۆڤ، خلال المؤتمر الصحفي أن "العلاقات التجارية بين أوكرانيا وكوردستان تشهد تطورا وتقدما في شتى المجالات"، مشيرا الى "أهمية اللقاء الذي جمعه برئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية والحديث عن تعميق العلاقات التجارية بين الطرفين وأهميتها بالنسبة للطرفين متمنين أن نمضي بمرحلة جديدة من العلاقات التجارية والصناعية بين أوكرانيا والسليمانية".

وأشار اليكساندر بورفجێنكۆف الى أهمية دور غرف التجارة والصناعة في السليمانية وأوكرانيا في تطوير وتسهيل العملية التجارية بين الطرفين"، متأملاً بمستقبل نيّر للعلاقات بين الجانبين".

وأوضح السفير الأوكراني ان "بلادة تحتل المركز الخامس عالمياً في إنتاج وتصدير المواد الغذائية المختلفة لدول العالم وستبقى محتفظة بهذا الموقع وتتقدم".

وعن تأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية على الوضع الاقتصادي في العراق وكوردستان قال بورفچێنكۆڤ، إن "لأي حرب تأثير وانعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي وهذا واضح للعيان، مشيرا إلى ان "أوكرانيا لغاية الآن محتفظة بعلاقاتها وتأثيرها الاقتصادي على مستوى العالم".