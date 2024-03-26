حكومة إقليم كوردستان تستجيب لمطالب خريجي معاهد وإعداديات الزراعة بالسليمانية

2024-03-26 14:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الفنون الزراعية في السليمانية، يوم الثلاثاء، استجابة وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان لمطالب خريجي معاهد واعداديات الزراعة وتوفير أكثر من عشرين مشروعاً لاستيعاب عدد منهم.

وقال هريم ملا صديق رئيس نقابة الفنون الزراعية في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان وافقت على تفعيل العمل بقانون رقم 20 لعام 2021 وتعليمات رقم 4 لعام 2022 والتي تتضمن بأن يكون المشرف على المشاريع الزراعية هم من خريجي المعاهد واعداديات الزراعة".

وأضاف، "يوجد في السليمانية نحو 37 مشروعاً زراعياً وحيوانياً وغذائياً، واستطعنا توفير مكان لتدريب الخريجين في أكثر من 20 مشروعا زراعيا لتكون فرصة لكسب الخبرات وتوفر فرص عمل كذلك لهم".

وثمن رئيس النقابة جهود وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة الإقليم والمديرية العامة لزراعة السليمانية والجهات التي ساندتهم في التأثير على أصحاب القرار.

وكان خريجو معاهد واعداديات زراعة محافظة السليمانية، أمهلوا أول أمس الأحد، وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني اسبوعاً واحداً للاستجابة الى مطالبهم الخاصة بالتعيين وتعديل بعض القوانين المتعلقة بهم.

وقال عثمان جلال ممثل خريجي معاهد اعداديات الزراعة، "يوجد في السليمانية أكثر من 6 آلاف خريج معهد واعدادية زراعة لم يتعينوا منذ العام 2011".