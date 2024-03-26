الرئيس رشيد يتسلم دعوة للمشاركة بأعمال "القمة العربية" بدورتها الـ33

2024-03-26 14:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تسلّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، دعوة للمشاركة باعمال مؤتمر القمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس الجمهورية تلقى، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رسالة خطيّة من ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، حملها القائم بالأعمال البحريني خالد أحمد المنصور، تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تستضيفها البحرين خلال شهر أيار المقبل".

واضاف انه "في مستهل اللقاء نقل القائم بالأعمال تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، وتمنيات جلالته للشعب العراقي بدوام الاستقرار والتقدم".

فيما حمّل الرئيس رشيد، بحسب البيان "القائم بالأعمال تحياته إلى جلالة الملك وتمنياته لمملكة البحرين قيادة وشعباً بدوام التطور والازدهار".

وأكد رئيس الجمهورية "حرص العراق على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة، وخروجها بقرارات تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه شعوب المنطقة وبما يحفظ مصالحها ويلبي تطلعاتها في العيش بأمن واستقرار وسلام".

بدوره، أكد القائم بالأعمال البحريني "تطلع بلاده إلى مشاركة الرئيس رشيد في قمة البحرين لما يملكه العراق من دور محوري في المحيطين الإقليمي والدولي".



