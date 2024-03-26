العدل تباشر بفتح حساب نظام (icass) في مديريات بغداد

2024-03-26 14:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعباشرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بفتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد.وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على توجيهات وزير العدل بتبسيط الإجراءات، باشرت دائرة التسجيل العقاري بفتح حسابات نظام (icass) الخاص بصحة صدور وكالات الخارج، في الدائرة العامة ومديرياتها في (الكرخ الأولى، والرصافة الأولى والثانية والشعب والأعظمية والكاظمية)".وقالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري وكالة ابتسام رحيم عبد الله، وفقاً للبيان، إن "الدائرة بدأت باعتماد التأمين الإلكتروني لوكالات الخارج، والذي سيسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بانسيابية عالية وبدقة أعلى، حيث سيتم اعتماد صحة الصدور فورياً عبر رمز الباركود المسجل على الوكالة، اختصاراً للوقت ودون الرجوع الى حلقات الروتين السابقة".وأضافت رحيم، أن "هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمشروع أتمتة الدوائر العدلية لزيادة سرعة إنجاز المعاملات وبالتالي تخفيف الزخم الحاصل في مديريات التسجيل العقاري، وكذلك الحد من عمليات التزوير والتلاعب، والحفاظ على أملاك المواطنين".