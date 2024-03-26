وزير التعليم من روسيا: العراق يمتلك استراتيجية محددة في مجال المفاعلات النووية

2024-03-26 14:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعاكد رئيس هيئة الطاقة الذرية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، ان العراق يمتلك استراتيجية محددة في مجال المفاعلات النووية.وذكر بيان لوزارة التعليم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، شارك في المنتدى الدولي (ATOMEXPO-2024) المنعقد في روسيا ضمن مدينة سوتشي للمدة 25 إلى 26 آذار".وأكد وزير التعليم في تصريح صحفي على هامش المشاركة، أن "العراق يمتلك استراتيجية محددة في هذا المجال وينفتح على البيئة الصناعية العالمية لمناقشة مسارات تنفيذ مشروع المفاعل النووي الصفري الذي سيوفر مساحة علمية للتدريب وإنجاز الأبحاث التعليمية التخصصية في الجامعات العراقية".ويعد المنتدى الدولي (ATOMEXPO-2024) من المؤتمرات والمعارض الهامة في الصناعة النووية العالمية ويشارك فيه مديرو الوكالات الحكومية وشركات الصناعة النووية العالمية والمنظمات العامة والخبراء الدوليون وممثلو الدول الأجنبية.ويشهد المنتدى معرضا خاصا بالشركات الرائدة في الصناعة النووية العالمية والقطاعات ذات الصلة بالتقنيات الهندسية في مجال الطاقة.