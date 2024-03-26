مستشار رئيس الوزراء: أسعار الوحدات بمدينة الصدر الجديدة ستكون مناسبة للطبقتين الوسطى والفقيرة

2024-03-26 14:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

حدد المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء، محمد صاحب الدراجي، اليوم الثلاثاء، موعد إحالة تنفيذ البنى التحتية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، مؤكداً أن أسعار تلك الوحدات السكنية ستكون مناسبة للطبقتين الوسطى والفقيرة.

وقال الدراجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إجراءات الإحالة لتنفيذ البنى التحتية لمشروع مدينة الصدر ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين"، مؤكداً أن "تصاميم المدينة جاهزة بالكامل".

وأشار إلى أن "الحكومة ستتحمل كلف البنى التحتية لمشروع مدينة الصدر، بالتالي ستكون أسعار تلك الوحدات السكنية مناسبة للطبقتين الوسطى والفقيرة".

وأضاف الدراجي: "ستكون هنالك آلية محددة لمنح الوحدات السكنية مقابل أسعار مناسبة للطبقتين المتوسطة والفقيرة"، مبيناً أن "‏هذه الآلية ستوضع بعد إنجاز المشروع".

ورجح الدراجي، "انتهاء المرحلة الأولى من مشروع مدينة الصدر خلال مدة تتراوح من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، بواقع 60 ألف وحدة سكنية".

وأعلن أمين بغداد عمار موسى، في وقت سابق، عن اختيار 5 شركات لتقديم عروضها بشأن البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة.