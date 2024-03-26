2024-03-26 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن أن قطاع الغاز يشهد تطوراً كبيراً، فيما أشارت الى أنها تهدف الى تعظيم الإنتاج الوطني.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر ترأس اليوم اجتماعاً لمناقشة الخطة الخمسية لقطاع الغاز ضم الشركات المختصة بشؤون الغاز والدوائر المعنية في مركز الوزارة".

وأضافت أن "الاجتماع تضمن مناقشة الخطط الخمسية وبرامج التطوير والاستثمار لمشاريع شركة غاز البصرة وشركة غاز الجنوب، وحقول جولات التراخيص".

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز بحسب البيان، على "أهمية الإسراع في تنفيذ خطط الاستثمار الأمثل للثروة الغازية ضمن البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تعظيم الإنتاج الوطني وإيقاف حرق الغاز وتحويله إلى طاقة مفيدة لرفد وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعات المرتبطة باستهلاكه"، مشيراً إلى أن "قطاع الغاز يشهد تطوراً كبيراً لتحويل الغاز المصاحب إلى طاقة مفيدة".

وأوضح أن "الوزارة سبق وأن تعاقدت مع الشركات العالمية المتخصصة لاستثمار الغاز من جميع الحقول النفطية الواعدة"، لافتاً إلى أن "هذه المشاريع قيد الإنجاز لتنفيذ خططها وبرامجها في رفد الإنتاج الوطني تدريجياً بكميات جديدة، ومنها مشروع غاز الحلفاية والناصرية والغراف وغاز البصرة، إلى جانب العقود الجديدة مع توتال ومشروع استثمار الغاز في حقل نهران بن عمر ، إضافة إلى جولات التراخيص الخامسة والخامسة "الملحق" والسادسة".

وأعرب عن أمله في أن "تضيف كميات كبيرة للإنتاج الوطني".