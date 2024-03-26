مشاجرة مسلحة في كركوك تنتهي بإصابة عنصرين أمنيين وموظف بمجلس صلاح الدين

2024-03-26 14:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة اشخاص بمشاجرة مسلحة حدثت في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة حدثت في منطقة ساحة الطيران وسط كركوك بين عنصر بالحشد الشعبي من اهالي ناحية قره تبه في ديالى مع عنصر امني يعمل منتسبا في وزارة الداخلية ومعه شخص موظف بمجلس محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "العنصر في الحشد أصيب بطلقة نارية في ساقه اليسرى، فيما أصيب المنتسب في الداخلية بكدمات وجروح في الوجه وكذلك كانت الإصابة بالنسبة للموظف في مجلس محافظة صلاح الدين".

وأشار المصدر الى "نقل المصابين الى مستشفى كركوك للعلاج وتم فتح تحقيق بالحادثة".