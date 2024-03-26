2024-03-26 14:42:10 - المصدر: منصة إيشان

تشهد أسعار صرف الدولار انخفاضا خلال الأيام القليلة الماضية، نزولا من عتبة الـ150 إلى 147 ألف دينار لكل 100 دولار، وفيما يبشر بعضهم بانخفاض أكثر يليه استقرار سعر الصرف، يحذر آخرون من “مصيدة” تقتنص مكتنزات المواطنين من الدولار. وخلال عام ونصف قفزت أسعار الصرف متجاوزة عتبة 160 ألف دينار لكل 100 دولار، تخللها تراجع ملحوظ، […]

ظهرت المقالة أسعار صرف الدولار.. تراجع يسبق زيارة السوداني إلى واشنطن وخبير يحذر من “فخ” أولاً على Eishan.