العراق يهز شباك الفلبين بالهدف الثاني

2024-03-26 15:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

سجل منتخبنا الوطني، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، الهدف الثاني بمرمى نظيره الفلبيني ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم وأمم آسيا.

وسجل الهدف الثاني اللاعب امير العماري، فيما سجل الاول اللاعب ايمن حسين بعد ركلة جزاء لصالح المنتخب الوطني العراقي.

ويواجه مُنتخبنا الوطني،اليوم، نظيره الفلبيني ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة (F) من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وأعلن مدرب منتخبنا الوطني "خيسوس كاساس" التشكيلة التي ستمثل الفريق العراقي في مباراة اليوم أمام نظيره الفلبيني.

وتضم التشكيلة تضم جلال حسن وسعد ناطق وزيد تحسين وريبين سولاقا وحسين علي وصفاء هادي وأمير العماري وابراهيم بايش وزيدان إقبال وعلي جاسم وأيمن حسين.

أما دكة البلاء فتضم كل من (محمد صالح وأحمد باسل وفرانس ضياء وضرغام اسماعيل وأسامة رشيد ولؤي العاني ويوسف الأمين ومناف يونس وعبد الرزاق قاسم ومهند علي وأحمد ياسين ومصطفى سعدون).