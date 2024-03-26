2024-03-26 15:12:02 - المصدر: واع

كركوك -واع - مهدي الربحاويسمت الهيئة الادارية لنادي غاز الشمال الرياضي المدرب مصطفى كريم لقيادة فريقها الكروي في الدوري الممتاز بعد استقالة الملاك التدريبي السابق .وقال رئيس النادي (وريا جلال) لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الهيئة الإدارية للنادي سمت اللاعب الدولي السابق مصطفى كريم مدرباً لفريقها الكروي المشارك في الدوري العراقي الممتاز، موضحاً أن كريم قاد اولى وحداته التدريبية مع الفريق ".واضاف أن "الملاك التدريبي يتالف من الكابتن مصطفى كريم مدرباً و ياسر رعد مساعداً للمدرب و حيدر جليل مدرباً للياقة البدنية و اسماعيل احمد مدرباً لحراس المرمى ، موكداً حث اللاعبين على الالتزام بالتعليمات وتطبيقها للعودة الى سلسلة النتائج الايجابية ".