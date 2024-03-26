ميت منذ شهر.. العثور على جثة "متفسخة" لمواطن داخل منزل في النجف

2024-03-26 15:18:04 - المصدر: شفق نيوز

افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة "متفسخة" لمواطن من اهالي ذي قار، داخل منزل وسط مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة متفسخة لمواطن من أهالي محافظة ذي قار داخل منزله بمنطقة الجديدة الرابعة وسط مدينة النجف مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "المنزل كان مستأجر للمواطن المتوفي".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية في الحادث بينت أن حادثة وفاة المواطن مضى عليها شهر كامل داخل المنزل"، مؤكدا أنه "تم فتح تحقيق بحادثة الوفاة لمعرفة أسبابها بعد ارسال الجثة للطب العدلي".

ولفت المصدر إلى أن "المواطن المتوفي كان عائداً من ألمانيا قبل عام كامل، وسكن محافظة النجف منذ ذلك الحين".